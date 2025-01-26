Вратари пытались подраться в матче АХЛ, Комаров поучаствовал в потасовке. «Рочестер» и «Хартфорд» получили 122 минуты штрафа

Вратари пытались подраться в матче АХЛ.

Инцидент произошел в игре между «Рочестером » и «Хартфорд Вулф Пэк » (6:3).

В конце второго периода на льду завязалась массовая потасовка.

Вратари Дилан Гаранд и Феликс Сандстрем сбросили краги, но судья Адам Тобиас разнял их прежде, чем они успели начать наносить удары.

В потасовке принял участие игрок системы «Баффало » Всеволод Комаров . Защитник «Рочестера» подрался с Бреттом Берардом. В результате он получил в общей сложности 15 минут штрафа.

По итогам потасовки команды получили всего 122 минуты штрафа.