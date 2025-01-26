Вратари пытались подраться в матче АХЛ, Комаров поучаствовал в потасовке. «Рочестер» и «Хартфорд» получили 122 минуты штрафа
Вратари пытались подраться в матче АХЛ.
Инцидент произошел в игре между «Рочестером» и «Хартфорд Вулф Пэк» (6:3).
В конце второго периода на льду завязалась массовая потасовка.
Вратари Дилан Гаранд и Феликс Сандстрем сбросили краги, но судья Адам Тобиас разнял их прежде, чем они успели начать наносить удары.
В потасовке принял участие игрок системы «Баффало» Всеволод Комаров. Защитник «Рочестера» подрался с Бреттом Берардом. В результате он получил в общей сложности 15 минут штрафа.
По итогам потасовки команды получили всего 122 минуты штрафа.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: RMNB.com
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