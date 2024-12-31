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Генменеджер «Ванкувера» о возможности обмена Петтерссона: «Сказал бы, что возможно все. Элиасу нужно повзрослеть»

Патрик Альвин ответил, возможен ли обмен Элиаса Петтерссона.

Нападающий «Ванкувера» набрал 28 (10+18) очков в 34 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Контракт шведского хоккеиста с зарплатой 11,6 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2031/32.

«Элиас к текущему моменту демонстрировал, что он чрезвычайно талантливый и качественный хоккеист, который может и должен первым первым центрфорвардом команды. Я верю в него. Верю, что он способный. 

Но ему нужно повзрослеть и понять, что существуют определенные ожидания, и легче от этого не становится. И нужно отвечать за это, когда дела идут не очень хорошо.

Возможен ли обмен? Я бы сказал, что возможно все», – сказал генеральный менеджер «Кэнакс» Патрик Альвин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sportnset
logoЭлиас Петтерссон
logoПатрик Альвин
logoВанкувер
logoНХЛ
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