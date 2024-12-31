Генменеджер «Ванкувера» о возможности обмена Петтерссона: «Сказал бы, что возможно все. Элиасу нужно повзрослеть»
Патрик Альвин ответил, возможен ли обмен Элиаса Петтерссона.
Нападающий «Ванкувера» набрал 28 (10+18) очков в 34 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Контракт шведского хоккеиста с зарплатой 11,6 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2031/32.
«Элиас к текущему моменту демонстрировал, что он чрезвычайно талантливый и качественный хоккеист, который может и должен первым первым центрфорвардом команды. Я верю в него. Верю, что он способный.
Но ему нужно повзрослеть и понять, что существуют определенные ожидания, и легче от этого не становится. И нужно отвечать за это, когда дела идут не очень хорошо.
Возможен ли обмен? Я бы сказал, что возможно все», – сказал генеральный менеджер «Кэнакс» Патрик Альвин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sportnset
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