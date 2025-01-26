Вячеслав Фетисов: «Москва – спортивная столица России. «Лужники» – символ мирового спорта. Здесь создали высокий стандарт проведения соревнований, который мало кто может достигнуть»
Вячеслав Фетисов назвал Москву спортивной столицей России.
«Спортивная столица России – Москва. Здесь располагается символ мирового спорта – «Лужники». Еще в Москве достаточно спортивных сооружений. В городе все парки и скверы предназначены для активного занятия спортом и физкультурой.
Москва провела огромное количество международных спортивных соревнований за последние 20 лет, и все было на высоком уровне.
Здесь создали тот высокий стандарт проведения соревнований, который мало кто в мире может достигнуть», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sport24
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