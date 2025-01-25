«Сидят на заднице и жрут плюшки – надо их поставить на лед, а потом уже смеяться. Александр – пример для всех мужиков». Фетисов о голах Овечкина в пустые ворота

Вячеслав Фетисов ответил критикам по поводу голов Овечкина в пустые ворота.

Капитан «Вашингтона » забросил шайбу в пустые ворота «Сиэтла» (3:0) в матче чемпионата НХЛ .

«Сегодня Овечкин – пример для всех мужиков, как добиваться целей и двигаться к ним, причем не только как спортсмен, а еще и как мужик.

На ум приходит только пожелать Саше достижения всех целей, которые он себе поставил.

Я понимаю, что такое играть в таком возрасте, еще и на таком уровне. Сам закончил играть в 40 лет. А Овечкин еще наверху публичности, а это большая нагрузка.

Только характер Александра , его целеустремленность и талант помогут ему достичь всех целей, в том числе побить рекорд Гретцки. Есть только восхищение им.

Если говорить про этот сезон и людей, которые смеются над шайбами Овечкина в пустые ворота, то надо этих людей хоть раз поставить на лед, чтобы они понимали, что это такое, а потом уже смеялись.

Те, кто сидит на заднице и жрет плюшки, рассуждают насчет этих вещей.

Пускай они все выйдут на лед, а мы им покажем, что такое забить шайбу в пустые ворота», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

Овечкин забил «Сиэтлу» в пустые ворота! До Гретцки – 19 голов