«Сидят на заднице и жрут плюшки – надо их поставить на лед, а потом уже смеяться. Александр – пример для всех мужиков». Фетисов о голах Овечкина в пустые ворота
Капитан «Вашингтона» забросил шайбу в пустые ворота «Сиэтла» (3:0) в матче чемпионата НХЛ.
«Сегодня Овечкин – пример для всех мужиков, как добиваться целей и двигаться к ним, причем не только как спортсмен, а еще и как мужик.
На ум приходит только пожелать Саше достижения всех целей, которые он себе поставил.
Я понимаю, что такое играть в таком возрасте, еще и на таком уровне. Сам закончил играть в 40 лет. А Овечкин еще наверху публичности, а это большая нагрузка.
Только характер Александра, его целеустремленность и талант помогут ему достичь всех целей, в том числе побить рекорд Гретцки. Есть только восхищение им.
Если говорить про этот сезон и людей, которые смеются над шайбами Овечкина в пустые ворота, то надо этих людей хоть раз поставить на лед, чтобы они понимали, что это такое, а потом уже смеялись.
Те, кто сидит на заднице и жрет плюшки, рассуждают насчет этих вещей.
Пускай они все выйдут на лед, а мы им покажем, что такое забить шайбу в пустые ворота», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
Овечкин забил «Сиэтлу» в пустые ворота! До Гретцки – 19 голов
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