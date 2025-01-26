Фетисов о том, что Трамп снимет бан с России: «Зачем ему это? Трамп ничего об этом не знает и знать не захочет, думаю»
Вячеслав Фетисов высказался о возможном возвращении России на Олимпиаду.
Ранее сообщалось, что ИИХФ рассмотрит вопрос допуска сборной 3-4 февраля.
– Ждать ли возвращения российских спортсменов после смены президента США?
– Я думаю, Трамп ничего об этом не знает. И знать не захочет. Один аргумент – зачем ему это? – отметил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Ротенберг о допуске России к Олимпиаде: «Все будет зависеть только от Трампа и Госдепа. Посмотрим, как будет действовать президент США»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
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