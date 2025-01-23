Рыбин о травме Никишина: «Разделяю негодование Ротенберга. Я бы оштрафовал судей – почему они не увидели нарушения и позже это признают?»
Сегодня СКА сообщил, что Никишин внесен в список травмированных из-за сотрясения, полученного в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (5:2).
– Насколько сильно скажется эта потеря на СКА?
– Команда потеряла ведущего игрока и капитана. Это потеря! По возможности, надо как можно быстрее восстанавливаться.
– Несмотря на сотрясение, Никишин доиграл матч. Как это возможно?
– Я думал, что после того силового приема он закончит игру. Он отыграл, конечно, но было видно, что не так все хорошо.
– КХЛ оштрафовала Максима Шалунова, который провел силовой прием против Никишина. Стоило ли наказать форварда жестче?
– Я бы оштрафовал судей, на самом деле. Когда они берут айпады, всегда быстро во всем разбираются. Когда есть спорный момент, они почему-то не приняли такое решение, хотя можно было посмотреть. Сразу было видно.
Я полностью разделяю негодование Ротенберга, когда два габаритных игрока идут в силовой прием, но один из них подпрыгивает. Почему два главных судьи не увидели в этом нарушения и позже это признают? Компетенция судей вызывает у меня большие вопросы.
– До Никишина травму получил Кузнецов. Как считаете, на лидеров СКА идет охота?
– Нет! Это, скорее, исключение из правил. Момент с Кузнецовом можно отнести к несчастному случаю, хотя тоже трактовать его можно по-разному.
В моменте с Никишиным Шалунову никакого смысла было делать прыжок. Он спокойно мог провести силовой прием. Судьи обязаны были давать «5+20». Почему они это сделали? Много вопросительных знаков, – сказал бывший нападающий СКА Максим Рыбин.
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