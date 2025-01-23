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  • Ротенберг о травме Никишина: «Не слышал, чтобы Шалунов извинился. Он так действовал всегда, на МЧМ его удаляли до конца матча. Решение лиги и судей не буду комментировать»
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Ротенберг о травме Никишина: «Не слышал, чтобы Шалунов извинился. Он так действовал всегда, на МЧМ его удаляли до конца матча. Решение лиги и судей не буду комментировать»

Роман Ротенберг высказался о жесткой манере игры Максима Шалунова.

Постоянный капитан армейцев Александр Никишин получил сотрясение мозга в игре Фонбет чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (5:2) после силового приема от Максима Шалунова

– Сколько Александр Никишин будет залечивать сотрясение мозга?

– В медицине это единственная травма, которую нельзя проверить на КТ и МРТ. Никакие рентгены и сканы тут не помогут. Мы можем только смотреть в динамике. Доктора работают.

Думаю, это минимум неделя без тренировок. Полный покой. А дальше – давать нагрузки в динамике. Велосипед, пульс, давление. И уже исходя из этих показателей игрок допускается к тренировкам.

Если он неделю пропустил, то надо еще минимум неделю тренироваться, чтобы войти в физические кондиции. То есть выходит, что две недели.

Вот я с Никитой Зайцевым разговаривал сегодня. Он сказал, что когда играл в «Оттаве», то скрыл эту травму. Играл с сотрясением мозга, когда получил удар в челюсть во время драки.

И это могут быть тяжелые симптомы. Человек может потом вообще потеряться, будут серьезные проблемы с вестибулярным аппаратом. Так что лучше не рисковать.

– Извинился ли Шалунов перед Никишиным? Удовлетворены ли вы решением СДК КХЛ наказать Шалунова денежным штрафом?

– Я не буду комментировать решение лиги и судей. И я не слышал ничего о том, что Шалунов извинился. Вообще мы его знаем давно. Еще Валерий Брагин о нем рассказывал.

Шалунов так действовал всегда, еще с детского хоккея. И на молодежных чемпионатах мира его удаляли до конца матча. Это его стиль. Он так играет всегда. Но каждый сам отвечает за свои дела.

Надо понимать, что наш основной актив – игроки. А в лиге в целом сейчас очень много травм головы. Я не только про СКА говорю, это во всех командах.

Поэтому нам всем надо думать, как совместно сделать наш продукт лучше, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

КХЛ оштрафовала Шалунова за хит против Никишина в матче СКА с «Локомотивом». Красковский избежал наказания за силовой на Педане

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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