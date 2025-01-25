Никитин о 2:4: «Спартак» с победой, заслужили. «Локомотив» немного не в тонусе, в раздевалке сказали, что принимаем это поражение во благо»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвел итоги игры со «Спартаком».

Ярославский клуб потерпел поражение со счетом 2:4 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– «Спартак» с победой, заслужили. Мы, скажем так, немножко не в тонусе были.

– Можно признать неудачной игру вашего голкипера?

– Это самое простое. Кто в хоккее давно, понимает, что команда должна помогать вратарю. В этом и заключается командный вид спорта – поддержать партнеров.

– Что не получилось донести в раздевалке до игроков перед третьим периодом?

– Необратимых процессов в хоккее нет. Это наша задача донести до игроков. Вопрос в том, что игроки не всегда хотят слышать и слушать. Тут надо не меня слышать, а свое сердце, помочь товарищу от сердца.

– Как «Спартаку» удалось переломить игру?

– Я поздравил «Спартак», им надо отдать должное. Первый гол – классика того, что мы сделали. Если команда хочет выиграть, это нельзя делать.

Не все могут находиться в стрессовой ситуации. Но для этого такие игры и есть. Сказали в раздевалке, что принимаем это поражение во благо, – сказал Никитин .

«Спартак» победил «Локомотив» (4:2), уступая 0:2 после 1-го периода. Пашин набрал 3 (2+1) очка, Загидулин отразил 32 броска