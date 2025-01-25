«Спартак» победил «Локомотив» (4:2), уступая 0:2 после 1-го периода. Пашин набрал 3 (2+1) очка, Загидулин отразил 32 броска
«Спартак» сделал камбэк в матче против «Локомотива».
Команда тренера Алексея Жамнова выиграла со счетом 4:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
После первого периода красно-белые уступали 0:2.
Затем дубль Александра Пашина позволил «Спартаку» сравнять счет во втором отрезке встречи. В третьем периоде еще два гола забили Ансель Галимов и Андрей Миронов.
Самым результативном хоккеистом «Спартака» в этом матче стал Пашин, который к дублю добавил еще и голевую передачу, набрав три очка. Вратарь Артем Загидулин отразил 32 из 34 бросков.
«Спартак» находится на второй позиции в таблице Западной конференции, набрав 62 очка в 47 матчах. «Локомотив» лидирует в конференции, имея в активе 78 баллов в 50 матчах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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