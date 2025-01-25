«Спартак» победил «Локомотив» (4:2), уступая 0:2 после 1-го периода. Пашин набрал 3 (2+1) очка, Загидулин отразил 32 броска

«Спартак» сделал камбэк в матче против «Локомотива».

Команда тренера Алексея Жамнова выиграла со счетом 4:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

После первого периода красно-белые уступали 0:2.

Затем дубль Александра Пашина позволил «Спартаку » сравнять счет во втором отрезке встречи. В третьем периоде еще два гола забили Ансель Галимов и Андрей Миронов.

Самым результативном хоккеистом «Спартака» в этом матче стал Пашин, который к дублю добавил еще и голевую передачу, набрав три очка. Вратарь Артем Загидулин отразил 32 из 34 бросков.

«Спартак» находится на второй позиции в таблице Западной конференции, набрав 62 очка в 47 матчах. «Локомотив» лидирует в конференции, имея в активе 78 баллов в 50 матчах.