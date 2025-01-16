Терещенко про Матч звезд КХЛ: «Мы движемся в сторону НХЛ и их аналогичного мероприятия. Хорошо, что меняются форматы, это повышает интерес»
Алексей Терещенко оценил выбор тренеров на Матч звезд КХЛ.
Ранее стало известно, что Алексей Жамнов, Игорь Никитин, Бенуа Гру и Виктор Козлов возглавят команды дивизионов.
«Выбор понятный, команды этих тренеров находятся в лидирующей группе. Наверное, это и было основным фактором выбора, мы не знаем точно.
Жамнов уже не первый раз участвует, Никитин тоже, Гру и Козлов дебютируют. Все правильно.
Конечно, Матч звезд – это больше для зрителей, но и соревновательный аспект нужен. Думаю, мы постепенно движемся в сторону НХЛ и их аналогичного мероприятия. Хорошо, что меняются форматы, это повышает интерес», – заявил трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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