Михайлов о тренерах на Матч звезд: «Что там делает Гру, непонятно. Человек без году неделя в КХЛ. Вместо него можно было пригласить Разина, Ларионова, Козырева»

Борис Михайлов высказался о том, что Бенуа Гру будет тренером на Матче звезд КХЛ.

Ранее стало известно , что Алексей Жамнов , Игорь Никитин , Бенуа Гру и Виктор Козлов возглавят команды дивизионов.

«Матч звезд – это действительно в большей степени шоу, не соревнование, а развлечение для зрителей. Собираются лучшие по опросам болельщиков.

Что касается тренерского состава, с выбором Жамнова, Никитина и Козлова соглашусь. А вот что там делает Гру, непонятно. Человек без году неделя в КХЛ , а уже в Матче звезд. Вместо него много кого можно было бы пригласить – Разина, Ларионова, Козырева.

Возможно, выбор в пользу Гру связан с тем, что он иностранец, не знаю», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.