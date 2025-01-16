Михайлов о тренерах на Матч звезд: «Что там делает Гру, непонятно. Человек без году неделя в КХЛ. Вместо него можно было пригласить Разина, Ларионова, Козырева»
Борис Михайлов высказался о том, что Бенуа Гру будет тренером на Матче звезд КХЛ.
Ранее стало известно, что Алексей Жамнов, Игорь Никитин, Бенуа Гру и Виктор Козлов возглавят команды дивизионов.
«Матч звезд – это действительно в большей степени шоу, не соревнование, а развлечение для зрителей. Собираются лучшие по опросам болельщиков.
Что касается тренерского состава, с выбором Жамнова, Никитина и Козлова соглашусь. А вот что там делает Гру, непонятно. Человек без году неделя в КХЛ, а уже в Матче звезд. Вместо него много кого можно было бы пригласить – Разина, Ларионова, Козырева.
Возможно, выбор в пользу Гру связан с тем, что он иностранец, не знаю», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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