Никитин о 3:2 с «Сибирью»: «Во 2-м периоде «Локомотив» с первой смены отдал шайбу, удаления сбивали темп. Радулову дали немножко остыть»
Ярославский клуб одержал победу в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 3:2 Б.
– Достаточно моментов было и у нас, и у «Сибири». Вратари здорово играли, болельщики должны были получить удовольствие. Многое зависит от инициативы, у кого шайба.
Во втором периоде с первой смены мы отдали шайбу. Плюс удаления сбивали темп. Нужно отдать должное сопернику.
– Майоров сыграет на выезде?
– Скорее всего, в Астане он сыграет.
– А почему лидеры пропускали? Плановая ротация?
– Саня Елесин приболел. А Радулову дали немножко остыть.
– Все‑таки это какой‑то воспитательный момент?
– Да он взрослый человек, сам своих детей воспитывает. Просто чисто чтобы эмоций поднабраться, график у нас тяжелый, – сказал главный тренер «Локомотива».
Никитин о плевке Радулова: «Саня извинился перед судьями. Это его не красит. Но поднимите руку, кто здесь без греха… Будем работать с ним на эту тему»
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