Никитин о 3:2 с «Сибирью»: «Во 2-м периоде «Локомотив» с первой смены отдал шайбу, удаления сбивали темп. Радулову дали немножко остыть»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвел итоги игры с «Сибирью».

Ярославский клуб одержал победу в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 3:2 Б.

– Достаточно моментов было и у нас, и у «Сибири ». Вратари здорово играли, болельщики должны были получить удовольствие. Многое зависит от инициативы, у кого шайба.

Во втором периоде с первой смены мы отдали шайбу. Плюс удаления сбивали темп. Нужно отдать должное сопернику.

– Майоров сыграет на выезде?

– Скорее всего, в Астане он сыграет.

– А почему лидеры пропускали? Плановая ротация?

– Саня Елесин приболел. А Радулову дали немножко остыть.

– Все‑таки это какой‑то воспитательный момент?

– Да он взрослый человек, сам своих детей воспитывает. Просто чисто чтобы эмоций поднабраться, график у нас тяжелый, – сказал главный тренер «Локомотива ».

Никитин о плевке Радулова: «Саня извинился перед судьями. Это его не красит. Но поднимите руку, кто здесь без греха… Будем работать с ним на эту тему»