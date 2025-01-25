Максим Гончаров: «У СКА есть психологическая нестабильность. Повели 3:0, но что-то не получилось – и команда ломается. Нет устойчивости»
Максим Гончаров высказался о поражении СКА от московского «Динамо».
Команда тренера Романа Ротенберга вела 3:0, но уступила со счетом 3:5.
«У СКА есть психологическая нестабильность. Повели 3:0, но какие-то маленькие детали изменились, что-то не получилось – и команда ломается.
Нет устойчивости», – сказал экс-хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Максим Гончаров.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
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