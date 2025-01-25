Алексей Дементьев: «СКА не будет простым соперником в плей-офф, даже находясь на 6-7-й строчке. Они могут показать запредельный результат, настроившись должным образом»

Алексей Дементьев высказался касательно важности Евгения Кузнецова для СКА.

На данный момент клуб занимает 6-е место в таблице Запада. Кузнецов не играет с 25 декабря из-за травмы.

«Я бы не связывал поражения СКА с отсутствием одного игрока. Даже такого калибра, как Евгений Кузнецов .

В целом сложно дать однозначный ответ, в чем же причины такой волнообразной игры и результативности команды СКА. Все-таки не стоит забывать, что СКА, если не ошибаюсь, – это первая команда, забросившая 100 шайб в нынешнем сезоне. Хотя пропускают петербуржцы тоже много, вопросов к этому компоненту игры немало.

Но СКА, даже находясь на шестой-седьмой строчке турнирной таблицы, не будет простым соперником в плей-офф для тех команд, которые находятся наверху.

Вряд ли кто-то захочет сыграть со СКА в первом раунде. Потому что, собравшись и настроившись должным образом, СКА может показать запредельный результат. В подтверждение этих слов можно вспомнить матч против «Локомотива», который петербуржцы провели просто безупречно.

Если же возвращаться к Кузнецову, то он всегда и везде был ключевым игроком. В его игре всегда все зависит от его личного настроя и желания. Когда Евгений сам хочет показать свою лучшую игру, то мало кто может с ним сравниться», – сказал хоккейный агент Алексей Дементьев .