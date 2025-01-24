Карпухин об Овечкине: «Он большой молодец, прославляет российский хоккей. Думаю, вся страна гордится им. Жду, когда он побьет рекорд Гретцки»

Илья Карпухин высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.

Капитан «Вашингтона » идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (875 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

– Следите за Овечкиным и его погоней за Гретцки?

– Да. Жду, когда он побьет этот рекорд. Желаю ему сделать это как можно скорее. Он большой молодец, прославляет российский хоккей. Думаю, что вся страна гордится им.

– Обсуждаете внутри команды?

– Достаточно часто, к счастью, Александр забивает голы, поэтому мы можем это обсуждать.

– На ваш взгляд, когда примерно он побьет этот рекорд?

– Не хочу загадывать. Спорт такая вещь, что лучше не загадывать. Надо идти от игры к игре и потихоньку приближаться к цели.

– Уверены, что это случится в текущем сезоне?

– Не знаю. Посмотрим. Повторю: не хочу загадывать, – сказал защитник СКА Илья Карпухин.