Карпухин об Овечкине: «Он большой молодец, прославляет российский хоккей. Думаю, вся страна гордится им. Жду, когда он побьет рекорд Гретцки»
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (875 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
– Следите за Овечкиным и его погоней за Гретцки?
– Да. Жду, когда он побьет этот рекорд. Желаю ему сделать это как можно скорее. Он большой молодец, прославляет российский хоккей. Думаю, что вся страна гордится им.
– Обсуждаете внутри команды?
– Достаточно часто, к счастью, Александр забивает голы, поэтому мы можем это обсуждать.
– На ваш взгляд, когда примерно он побьет этот рекорд?
– Не хочу загадывать. Спорт такая вещь, что лучше не загадывать. Надо идти от игры к игре и потихоньку приближаться к цели.
– Уверены, что это случится в текущем сезоне?
– Не знаю. Посмотрим. Повторю: не хочу загадывать, – сказал защитник СКА Илья Карпухин.
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