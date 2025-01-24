Заварухин о 5:3 с «Ладой»: «Тяжелое начало. Сказалось, что мы за 24 дня провели 11 матчей. Понравился 3-й период, сыграли терпеливо, забили черновые голы»
Николай Заварухин высказался после матча против «Лады» (5:3).
– Тяжелое начало, соперник был быстрее и свежее. Сказалось, что мы за 24 дня провели 11 матчей, побывали во многих часовых поясах.
Переломили ход матча, в котором много нарушали правила, где‑то не успевали. Особенно понравился третий период. Сыграли терпеливо, забили черновые голы, которые принесли результат.
– Больше пяти удалений четыре игры подряд. Усталость?
– Играем недисциплинированно, надо играть четче. Где‑то ошибаемся, удаляемся. Может, соперник здорово действует, заставляет нас ошибаться, – сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.
«Автомобилист» выиграл 8-й матч подряд. Команда Заварухина идет 2-й на Востоке
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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