Заварухин о 2:1 с «Авангардом»: «Автомобилист» упростил игру в 3-м периоде, ошибок стало меньше. Блэкеру пару зубов выбили – он мужественно пережил, выходил на лед, респект ему»
Николай Заварухин подвел итоги игры «Автомобилиста» с «Авангардом».
Екатеринбургский клуб одержал победу со счетом 2:1 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Тяжелый матч после выездной серии, не у всех ребят получалось. Хороший третий период, смогли добавить и забить хороший гол. Парни выжимали из себя.
Результат – победа, идем дальше. Были ошибки, но главное – это желание, которое было у парней. Замечу, что в третьем периоде упростили игру и ошибаться стали намного меньше.
– Что с Блэкером?
– У него рассечение, пару зубов выбили. Несчастный случай: из‑под игрока вылетела шайба. Он мужественно пережил, выходил на лед, только респект ему.
Он выходил до конца, ребята это почувствовали, коллективу это добавило энергии, – сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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