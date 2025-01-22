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  • Заварухин о 2:1 с «Авангардом»: «Автомобилист» упростил игру в 3-м периоде, ошибок стало меньше. Блэкеру пару зубов выбили – он мужественно пережил, выходил на лед, респект ему»
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Заварухин о 2:1 с «Авангардом»: «Автомобилист» упростил игру в 3-м периоде, ошибок стало меньше. Блэкеру пару зубов выбили – он мужественно пережил, выходил на лед, респект ему»

Николай Заварухин подвел итоги игры «Автомобилиста» с «Авангардом».

Екатеринбургский клуб одержал победу со счетом 2:1 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

– Тяжелый матч после выездной серии, не у всех ребят получалось. Хороший третий период, смогли добавить и забить хороший гол. Парни выжимали из себя.

Результат – победа, идем дальше. Были ошибки, но главное – это желание, которое было у парней. Замечу, что в третьем периоде упростили игру и ошибаться стали намного меньше.

– Что с Блэкером?

– У него рассечение, пару зубов выбили. Несчастный случай: из‑под игрока вылетела шайба. Он мужественно пережил, выходил на лед, только респект ему.

Он выходил до конца, ребята это почувствовали, коллективу это добавило энергии, – сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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