Форвард «Автомобилиста» Да Коста набрал очки в 6-м матче подряд. У него 10+33 в 48 играх сезона
Стефан Да Коста набрал очки в 6 матчах подряд.
Нападающий «Автомобилиста» сделал передачу в игре Фонбет чемпионата КХЛ с «Ладой» (5:3)
Он продлил свою результативную серию до 6 матчей. На этом отрезке Стефан Да Коста набрал 7 (2+5) баллов.
Всего на его счету 43 (10+33) очка в 48 играх сезона.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
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