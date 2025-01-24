Форвард «Автомобилиста» Да Коста набрал очки в 6-м матче подряд. У него 10+33 в 48 играх сезона

Стефан Да Коста набрал очки в 6 матчах подряд.

Нападающий «Автомобилиста » сделал передачу в игре Фонбет чемпионата КХЛ с «Ладой» (5:3)

Он продлил свою результативную серию до 6 матчей. На этом отрезке Стефан Да Коста набрал 7 (2+5) баллов.

Всего на его счету 43 (10+33) очка в 48 играх сезона.