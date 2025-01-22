Ги Буше об 1:2 от «Автомобилиста»: «Авангард» здорово оборонялся, атаковал, но очков не взял, к сожалению. Мы заслужили большее сегодня»
«Мы знали, что сегодня нам будет непросто. Мы играли против хорошей команды, выбыли два наших ведущих центра. Потеря Маклауда – большой вызов для нашей команды, а во втором периоде выбыл и Прохоркин.
Это были сложности, с которыми столкнулись наши ребята, но они отдали абсолютно все, и я считаю, что сегодня мы заслужили большее.
Бывают такие матчи, когда тебе приходит что-то, но ты этого не заслуживаешь, сегодня было не так. Мы создали очень много моментов, их вратарь здорово действовал.
Во втором периоде мы действовали хорошо, при отмененном голе в большинстве все решили считаные сантиметры, удача была не на нашей стороне. До большинства противника у них был лишь один бросок за второй период.
Мы здорово оборонялись, здорово атаковали, здорово распоряжались шайбой, но очков, к сожалению, не взяли», – сказал главный тренер «Авангарда» Ги Буше.
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