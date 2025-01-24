НХЛ может назвать потолок на сезон-2025/26 до дедлайна 8 марта. Ожидается рост с 88 млн долларов до 92,4 или 97 млн (Эллиотт Фридман)
Об этом сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман. Обычно эту информацию публикуют за несколько недель до начала нового сезона, но в этот раз ее планируют обнародовать значительно раньше.
Это позволило бы командам более эффективно планировать сделки, а также заранее провести переговоры о продлении контрактов.
Отмечается, что рост доходов НХЛ может позволить им заранее объявить размер потолка на сезон-2026/27 и, возможно, сезон-2027/28.
Потолок зарплат на текущий чемпионат – 88 миллионов долларов. Комиссионер лиги Гэри Беттмэн упоминал, что рост может составить 4,4 млн (до 92,4 млн). Агенты игроков прогнозируют увеличение до 97 миллионов долларов.
Беттмэн покинет пост комиссионера НХЛ в ближайшие несколько лет. 72-летний функционер возглавляет лигу с 1993 года (The Athletic)
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