НХЛ может назвать потолок на сезон-2025/26 до дедлайна 8 марта. Ожидается рост с 88 млн долларов до 92,4 или 97 млн (Эллиотт Фридман)

НХЛ может объявить потолок зарплат на сезон-2025/26 до дедлайна обменов 8 марта.

Об этом сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман . Обычно эту информацию публикуют за несколько недель до начала нового сезона, но в этот раз ее планируют обнародовать значительно раньше.

Это позволило бы командам более эффективно планировать сделки, а также заранее провести переговоры о продлении контрактов.

Отмечается, что рост доходов НХЛ может позволить им заранее объявить размер потолка на сезон-2026/27 и, возможно, сезон-2027/28.

Потолок зарплат на текущий чемпионат – 88 миллионов долларов. Комиссионер лиги Гэри Беттмэн упоминал, что рост может составить 4,4 млн (до 92,4 млн). Агенты игроков прогнозируют увеличение до 97 миллионов долларов.

Беттмэн покинет пост комиссионера НХЛ в ближайшие несколько лет. 72-летний функционер возглавляет лигу с 1993 года (The Athletic)