Беттмэн против расширения плей-офф НХЛ: «Это снизит ценность регулярки. Сейчас 2 очка в октябре или ноябре могут стать решающим фактором»
Гэри Беттмэн выступил против расширения плей-офф НХЛ.
С сезона-2021/22 в НХЛ выступают 32 команды. В плей-офф выходят 16 из них (50%).
В НБА с 2022 года сделан постоянным турнир плей-ин для команд, занявших 7-10-е места в каждой конференции. Таким образом, в кубковых матчах участвуют 20 команд из 30 (66,7%).
«Я думаю, что это [расширение числа участников] снизит ценность плей-офф. Это снизит ценность регулярного чемпионата.
Сейчас наш регулярный чемпионат невероятно значим. Два очка в октябре или ноябре могут стать решающим фактором с точки зрения выхода команды в плей-офф», – сказал Беттмэн.
Отметим, что на данный момент в Восточной конференции 14-ю команду («Рейнджерс») отделяют от зоны плей-офф всего 4 очка.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sportsnet
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