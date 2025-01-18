  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Беттмэн против расширения плей-офф НХЛ: «Это снизит ценность регулярки. Сейчас 2 очка в октябре или ноябре могут стать решающим фактором»
4

Беттмэн против расширения плей-офф НХЛ: «Это снизит ценность регулярки. Сейчас 2 очка в октябре или ноябре могут стать решающим фактором»

Гэри Беттмэн выступил против расширения плей-офф НХЛ.

С сезона-2021/22 в НХЛ выступают 32 команды. В плей-офф выходят 16 из них (50%). 

В НБА с 2022 года сделан постоянным турнир плей-ин для команд, занявших 7-10-е места в каждой конференции. Таким образом, в кубковых матчах участвуют 20 команд из 30 (66,7%). 

«Я думаю, что это [расширение числа участников] снизит ценность плей-офф. Это снизит ценность регулярного чемпионата. 

Сейчас наш регулярный чемпионат невероятно значим. Два очка в октябре или ноябре могут стать решающим фактором с точки зрения выхода команды в плей-офф», – сказал Беттмэн. 

Отметим, что на данный момент в Восточной конференции 14-ю команду («Рейнджерс») отделяют от зоны плей-офф всего 4 очка. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sportsnet
logoГэри Беттмэн
logoНХЛ
logoНБА
НБА плей-ин
logoКубок Стэнли
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Кравчук о 874-м голе Овечкина: «Александр доказал, что дух сильнее материи. Если профессионал так заряжен в 39 лет, ему по силам побить любой рекорд»
221 минуту назад
Переговоры Рантанена с «Колорадо» зашли в тупик. Игрок хочет зарплату на уровне 14 млн долларов, ориентир клуба – 12,6 млн Маккиннона (Фрэнк Серавалли)
236 минут назад
КХЛ. «Адмирал» примет «Ак Барс», «Металлург» в гостях у «Амура», «Лада» сыграет с «Витязем»
4сегодня, 04:22
Дорофеев сделал передачу в матче с «Каролиной». У него 7 (5+2) очков в 3 последних играх
3сегодня, 03:46
Кочетков отразил 29 бросков «Вегаса» из 31 и стал 2-й звездой матча. Победа – 17-я в 29 играх в сезоне
2сегодня, 03:34
Неделькович – 1-й вратарь в истории, забивавший в НХЛ, АХЛ и ECHL. Он забросил 4 шайбы на профессиональном уровне
8сегодня, 03:22
Вратарь «Питтсбурга» Неделькович забил гол, сделал ассист и отразил 40 бросков в игре против «Баффало». Он 1-й голкипер в истории НХЛ с 1+1 в матче
31сегодня, 03:10Видео
Малкин не забил в 5-м матче кряду: 1 бросок и 6 минут штрафа за 15:45 против «Баффало». У него 8+25 в 43 играх
4сегодня, 02:46
НХЛ. «Питтсбург» забил 5 голов «Баффало», «Каролина» одолела «Вегас»
49сегодня, 02:42
Гру о 4:2: «Лучшим периодом «Трактора» был третий – мы были лучше в катании и диктовали ход матча. В первые два «Нефтехимик» нас переигрывал»
3сегодня, 01:47
Ко всем новостям
Последние новости
Барбашев остался без очков в 4 играх после травмы. У него 1 бросок в створ и 1 в штангу, 3 потери и «минус 1» за 13:40 с «Каролиной»
сегодня, 04:34
«Эдмонтон» подписал Джона Клингберга до конца сезона, кэпхит – 1,75 млн долларов. Защитник с 412 очками в 633 играх в НХЛ пропустил больше года из-за операции
3сегодня, 03:58
Свечников сделал передачу в матче с «Вегасом». У него 15+18 в 46 играх
сегодня, 02:58
Кравец о 0:2 со «Спартаком»: «Куньлунь» сражался весь матч. Поломка стекла немного сбила наш настрой»
сегодня, 02:00
Леонтьев о 2:4 с «Трактором»: «Нефтехимик» сражался весь матч, до третьего гола игра была равная. Индивидуальные ошибки сводят на нет труд всей команды»
вчера, 22:05
Зубов о 3:1 с «Динамо»: «Всех болельщиков «Сочи» с победой! Ребята – молодцы, нам противостояла сильная команда»
1вчера, 21:28
Форсберг забил 300-й гол в НХЛ, форварду «Нэшвилла» понадобилось 742 матча. Только Сандстрем и Сундин делали это быстрее среди шведов
5вчера, 21:17
Крикунов о 4 поражениях СКА кряду: «Не думаю, что вопрос об отставке Ротенберга стоит на повестке, страшной ситуацию не назвать. Даже у «Локомотива» были неудачные серии»
10вчера, 20:57
Жамнов о 2:0: «У «Куньлуня» много североамериканцев, мы предупреждали, что будут стычки, провокации. «Спартаку» не хватило терпения, чтобы забить в пустые ворота»
вчера, 20:44
Коромыслов – 1-й защитник и 9-й игрок в истории КХЛ, забросивший минимум 1 шайбу за 3 разные команды в одном сезоне. Арсений забил за «Трактор», СКА и «Ладу»
2вчера, 20:30
Рекомендуем