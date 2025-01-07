Беттмэн об НХЛ: «Мы потратили 15-20 лет, чтобы привести клубы в порядок. Наши владельцы еще никогда не были столь сильными, столь богатыми. По силе я бы сравнил их с любой лигой»
Гэри Беттмэн высказался о силе владельцев клубов НХЛ.
– Когда вы возглавили НХЛ в 1993 году, у многих клубов были проблемы.
– Ох, да. Мы потратили, наверное, 15-20 лет на то, чтобы привести в порядок наши клубы.
Думаю, сейчас только три франшизы принадлежат либо людям, либо семьям, которые ими владели, когда я пришел в лигу.
Наша группа владельцев никогда не была столь сильной, столь богатой или столь преданной и столь дальновидной.
Я бы сравнил нашу группу владельцев с любой лигой с точки зрения ее силы и готовности работать вместе, чтобы создать игру, которую мы все любим, – сказал комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Hockey News
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