Беттмэн об НХЛ: «Мы потратили 15-20 лет, чтобы привести клубы в порядок. Наши владельцы еще никогда не были столь сильными, столь богатыми. По силе я бы сравнил их с любой лигой»

Гэри Беттмэн высказался о силе владельцев клубов НХЛ.

– Когда вы возглавили НХЛ в 1993 году, у многих клубов были проблемы.

– Ох, да. Мы потратили, наверное, 15-20 лет на то, чтобы привести в порядок наши клубы.

Думаю, сейчас только три франшизы принадлежат либо людям, либо семьям, которые ими владели, когда я пришел в лигу.

Наша группа владельцев никогда не была столь сильной, столь богатой или столь преданной и столь дальновидной.

Я бы сравнил нашу группу владельцев с любой лигой с точки зрения ее силы и готовности работать вместе, чтобы создать игру, которую мы все любим, – сказал комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн.