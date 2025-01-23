Орлов о СКА: «Молодая команда и тренер. Идет притирка, адаптация, не хватает взаимопонимания. Главное – заводка изнутри, дух, стержень игры, ребята это должны понимать»

Геннадий Орлов оценил игру СКА в текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Как выглядит СКА в этот момент сезона? Что хорошо? Что нужно усилить?

– СКА – еще молодая команда. И тренер у нас молодой. И все вместе – идет притирка, адаптация. У нас сегодня травмированы пять хоккеистов основного состав. Причем какие! Они задают тон в игре. На них можно полагаться.

Не хватает сыгранности. Тройки нападающих, пары защитников – нет еще идеального взаимопонимания. Но это приходит с годами, с опытом.

И это быстрее будет, если команда забивает, ведет в счете, побеждает. Так создается психологический фон. Это очень важно для командных видов спорта – футбола, хоккея, баскетбола, волейбола, гандбола…

Это самое главное. Заводка изнутри, этот дух, стержень игры. И ребята это должны понимать, – сказал комментатор Геннадий Орлов.

Геннадий Орлов о давлении на Ротенберга: «Роману надо не срываться, была пословица в XIX веке: «Терпентин – тоже лекарство». Кто-то сомневается, тренер ли он, но команда-то играет»