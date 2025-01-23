Геннадий Орлов высказался о давлении на тренера СКА Романа Ротенберга.

– Как реагировать на давление, которое оказывается на СКА и главного тренера Романа Ротенберга?

– Ну как с этим справляться… Всегда есть противостояние Москвы и Санкт-Петербурга. Или Киева, когда там в свое время работал Валерий Лобановский.

Почему меня Лобановский уважал как комментатора? Он это подчеркивал. Да потому что когда я рассказывал об игре киевского «Динамо», то говорил правду, как они выступают. А вот коллеги мои из столицы Родины сдерживали свои эмоции по отношению к игрокам из Киева, когда они много побеждали. Но это чисто болельщицкое, что не должно переходить в профессиональную сферу.

Вообще к этому давлению надо относиться с юмором. Не надо ни на кого обижаться. Все ведь понятно. Просто надо шутить на эту тему.

– Ротенберг может и вспылить.

– Я ему советую набраться терпения. Была пословица в России в XIX веке: «Терпентин – тоже лекарство». Вообще в жизни необходимо терпение. В том числе и Роману – ему надо не срываться. А держаться своей игры, и все.

Кто-то же сомневается, тренер ли он. Сколько мы слышим это все… Но команда-то играет. Да, у него помощники. Ну и что?

– Я об этом спрашивал у Майка Кинэна: «Может ли быть хорошим тренером тот, кто сам не играл в хоккей на высоком уровне?» На это мне Кинэн ответил: «Я сам не играл в НХЛ. Скотти Боумэн – тоже».

– А ведь это разные профессии! Я помню, что в 1958 году знаменитую бразильскую сборную тренировал Висенте Феола. Он весил 150 кг и не мог сидеть на скамейке – он на ней лежал. Бразильцы тогда приезжали в Москву, и я его видел.

Хорошо, что Зинедин Зидан стал хорошим тренером. Но так бывает нечасто. А сколько бывших игроков не стали тренерами? Начинали – и бросали, – сказал комментатор Геннадий Орлов .