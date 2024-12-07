Светлов о Турнире четырех наций: «Решение НХЛ не приглашать сборную России – выстрел в ногу и себе, и мировому хоккею»
– Стали известны составы сборных Канады. США, Швеции и Финляндии на февральский «Турнир четырех наций». С интересом их изучил. Уверен, что нас ждет очень конкурентный турнир. И очень жаль, что на нем не представлена сборная России, решение организаторов ее не приглашать – выстрел в ногу и себе, и всему мировому хоккею.
– Сборная России могла бы быть фаворитом этого турнира?
– Сравним составы. Если говорить о вратарской линии, то мы были бы фаворитами. Линия атаки у нас тоже вполне конкурентна. А вот в обороне – просматриваются проблемы.
Между тем, роль оборонительной линии в современном хоккее почти такая же высокая, как вратарской. В Европе и особенно в Северной Америке все играют очень агрессивно, в прессинг. Соответственно именно у защитников есть мгновения на принятие правильных решений. Тот, кто их качественно принимает, тот и владеет инциативой.
– Кто ваш фаворит турнира?
– У Канады и США очень ровные составы с великолепными атакующими линиями, плюс в общем-то преимущество своей площадки и своего континента. При этом у канадцев не идеально смотрится вратарская позиция, у американцев она сильнее. А вот у финнов и шведов нет никаких проблем с голкиперами.
Думаю на февральском турнире нет фаворитов. Он будет непредсказуемым, покажет все направления развития современного хоккея, акцент на атаку, на владение шайбой. И этим будет очень полезен для России и для КХЛ, где еще остаются команды, которые играют в оборонительные системы и отказываются от шайбы, – сказал участник Тренерского совета ФХР.
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