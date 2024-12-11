У США сильнейший подбор вратарей, у Канады – слабейший на Турнире четырех наций по мнению Шнайдера
Кори Шнайдер считает вратарей сборной США сильнейшими на Турнире четырех наций.
Экс-голкипер «Ванкувера», «Нью-Джерси» и «Айлендерс» Кори Шнайдер составил рейтинг вратарских связок национальных сборных, которые примут участие в турнире Четырех наций НХЛ. Напомним, в турнире сыграют команды Канады, Швеции, США и Финляндии.
Шнайдер расположил вратарские связки в таком порядке:
1. Сборная США: Коннор Хеллибак («Виннипег»), Джейк Эттинджер («Даллас»), Джереми Сваймен («Бостон»);
2. Команда Швеции: Филип Густавссон («Миннесота»); Якоб Маркстрем («Нью-Джерси»); Линус Улльмарк («Оттава»);
3. Сборная Финляндии: Кевин Ланкинен («Ванкувер»), Юкко-Пекка Луукконен («Баффало»), Юусе Сарос («Нэшвилл»).
4. Команда Канады: Джордан Биннингтон («Сент-Луис»), Эдин Хилл («Вегас»), Сэм Монтембо («Монреаль»).
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: твиттер NHL Network
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