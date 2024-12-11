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У США сильнейший подбор вратарей, у Канады – слабейший на Турнире четырех наций по мнению Шнайдера

Кори Шнайдер считает вратарей сборной США сильнейшими на Турнире четырех наций.

Экс-голкипер «Ванкувера», «Нью-Джерси» и «Айлендерс» Кори Шнайдер составил рейтинг вратарских связок национальных сборных, которые примут участие в турнире Четырех наций НХЛ. Напомним, в турнире сыграют команды Канады, Швеции, США и Финляндии. 

Шнайдер расположил вратарские связки в таком порядке:

1. Сборная США: Коннор Хеллибак («Виннипег»), Джейк Эттинджер («Даллас»), Джереми Сваймен («Бостон»);

2. Команда Швеции: Филип Густавссон («Миннесота»); Якоб Маркстрем («Нью-Джерси»); Линус Улльмарк («Оттава»);

3. Сборная Финляндии: Кевин Ланкинен («Ванкувер»), Юкко-Пекка Луукконен («Баффало»), Юусе Сарос («Нэшвилл»). 

4. Команда Канады: Джордан Биннингтон («Сент-Луис»), Эдин Хилл («Вегас»), Сэм Монтембо («Монреаль»).

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: твиттер NHL Network
logoСент-Луис
logoДжереми Сваймен
logoНью-Джерси
logoВегас
logoФилип Густавссон
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
logoЮусе Сарос
logoКоннор Хеллибак
logoНэшвилл
logoЮкко-Пекка Луукконен
Турнир четырех наций НХЛ
logoСборная Финляндии по хоккею
logoВиннипег
logoБостон
logoВанкувер
logoБаффало
logoМонреаль
logoСборная США по хоккею
logoЯкоб Маркстрем
logoЭдин Хилл
logoДжейк Эттинджер
logoСэмюэл Монтембо
logoДжордан Биннингтон
logoСборная Швеции по хоккею
logoКевин Ланкинен
logoЛинус Улльмарк
logoНХЛ
logoОттава
logoМиннесота
logoДаллас
logoКори Шнайдер
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