Сушинский о Турнире четырех наций: «Грустно, когда наших нет. Им без нас тоже грустно, уверен»
Максим Сушинский высказался о предстоящем Турнире четырех наций.
Соревнование пройдет с 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне. В нем примут участие команды Швеции, Финляндии, Канады и США.
«Смотреть точно не буду, все-таки матчи проходят ночью, а я в это время сплю. Конечно, грустно, когда наших команд нет на таких турнирах.
Уверен, им без нас тоже грустно», – сказал бывший нападающий сборной России Максим Сушинский.
Овечкин во втором звене, Панарин и Кучеров – главные надежды. Какой была бы Россия на Турнире 4 наций
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
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