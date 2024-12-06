Сушинский о Турнире четырех наций: «Грустно, когда наших нет. Им без нас тоже грустно, уверен»

Максим Сушинский высказался о предстоящем Турнире четырех наций.

Соревнование пройдет с 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне. В нем примут участие команды Швеции, Финляндии, Канады и США.

«Смотреть точно не буду, все-таки матчи проходят ночью, а я в это время сплю. Конечно, грустно, когда наших команд нет на таких турнирах.

Уверен, им без нас тоже грустно», – сказал бывший нападающий сборной России Максим Сушинский .

Овечкин во втором звене, Панарин и Кучеров – главные надежды. Какой была бы Россия на Турнире 4 наций