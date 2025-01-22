Карбери про начос на льду в матче с «Эдмонтоном»: «Они сохранили их? Может, мы сможем отнести их в раздевалку»

Спенсер Карбери высказался о том, что на лед бросили начос во время игры НХЛ.

«Эдмонтон » уступил «Вашингтону » (2:3) в домашнем матче регулярного чемпионата.

Тарелку с начос бросили на лед во время атаки, в которой форвард «Ойлерс» Кори Перри забил «Кэпиталс». Вратарь Логан Томпсон указал на это судьям, но шайбу засчитали. Девушки-уборщицы «Ойлерс» унесли начос со льда.

«Такое случается впервые. Мы только что говорили об этом в тренерской. Не думаю, что когда-либо видел начос на льду в матче НХЛ .

Они сохранили их? Может, мы сможем отнести их в раздевалку.

Я даже не заметил их, а потом парни закричали: «Там начос на льду!» Я подумал: «Не знаю, можем ли мы взять челлендж на это?» – сказал главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери .