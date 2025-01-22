Тарелку с начос бросили на лед во время атаки, в которой форвард «Эдмонтона» Перри забил «Вашингтону». Вратарь Томпсон указал на это судьям, но шайбу засчитали
Начос бросили на лед во время голевой атаки «Эдмонтона» в игре с «Вашингтоном».
«Ойлерс» уступили «Кэпиталс» (2:3) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
Автором второй шайбы «Эдмонтона» стал форвард Кори Перри на 45-й минуте.
Во время результативной атаки канадского клуба на лед выбросили тарелку с начос (закуска из мексиканской кухни в виде чипсов из кукурузной тортильи с различными добавками – Спортс’‘) – она упала в зоне «столичных».
После гола вратарь «Вашингтона» Логан Томпсон указал судьям на это обстоятельство, но гол был засчитан. Девушки-уборщицы «Ойлерс» унесли начос со льда.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал «Это хоккей!»
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