Овечкин разделил 29-е место по числу матчей в регулярках НХЛ с Уэсли (1457)
Александр Овечкин провел 1457-й матч в НХЛ.
Капитан «Вашингтона» принял участие в игре против «Эдмонтона» (3:2).
Теперь в активе Александра Овечкина 1457 матчей в регулярках НХЛ. Он набрал 1583 (874+709) очка.
Россиянин повторил достижение Глена Уэсли (1457 игр), разделив с ним 29-е место по числу матчей в истории лиги.
28-е место занимает Брент Бернс из «Каролины» (1463), 27-е – Даг Гилмор (1474). Рекордсмен – Патрик Марло (1779).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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