Овечкин разделил 29-е место по числу матчей в регулярках НХЛ с Уэсли (1457)

Александр Овечкин провел 1457-й матч в НХЛ.

Капитан «Вашингтона » принял участие в игре против «Эдмонтона» (3:2).

Теперь в активе Александра Овечкина 1457 матчей в регулярках НХЛ . Он набрал 1583 (874+709) очка.

Россиянин повторил достижение Глена Уэсли (1457 игр), разделив с ним 29-е место по числу матчей в истории лиги.

28-е место занимает Брент Бернс из «Каролины» (1463), 27-е – Даг Гилмор (1474). Рекордсмен – Патрик Марло (1779).