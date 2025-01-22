Овечкин о том, что подружился с Гретцки: «Горжусь тем, что у нас такие отношения. Я не пишу ему каждый день, очевидно, он бы не ответил»

Александр Овечкин рассказал о взаимоотношениях с Уэйном Гретцки.

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (874 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Россиянин подружился с Гретцки, они регулярно общаются. 26 января канадцу исполнится 64 года.

Овечкин пошутил, что не пишет Гретцки каждый день, так как он бы не ответил.

«Я поздравлял его с днем ​​рождения [в прошлом году].

Я не пишу ему каждый день, очевидно, он бы не ответил. Но я очень горжусь тем, что у нас с ним такие отношения», – сказал нападающий «Вашингтона » Александр Овечкин .