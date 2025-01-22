«Вашингтон» интересуется форвардом «Айлендерс» Нелсоном (The Hockey News)
«Вашингтону» интересен нападающий «Айлендерс» Брок Нелсон.
Об этом сообщает The Hockey News со ссылкой на свои источники.
В нынешнем сезоне 33-летний нападающий провел 46 матчей и набрал 28 (13+15) очков.
Срок соглашения Брока Нелсона с «Айлендерс» с кэпхитом 6 млн долларов рассчитан до конца сезона-2024/25. Летом он может стать неограниченно свободным агентом.
Дедлайн обменов в НХЛ наступит 7 марта.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: The Hockey News
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