«Вашингтон» интересуется форвардом «Айлендерс» Нелсоном (The Hockey News)

«Вашингтону» интересен нападающий «Айлендерс» Брок Нелсон.

Об этом сообщает The Hockey News со ссылкой на свои источники.

В нынешнем сезоне 33-летний нападающий провел 46 матчей и набрал 28 (13+15) очков.

Срок соглашения Брока Нелсона с «Айлендерс » с кэпхитом 6 млн долларов рассчитан до конца сезона-2024/25. Летом он может стать неограниченно свободным агентом.

Дедлайн обменов в НХЛ наступит 7 марта.