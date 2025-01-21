Лемэр о лучших игроках НХЛ: «Овечкин феноменален. Все думали, что он стареет и замедляется, но Александр избавился от проблем и полетел. Макдэвид впереди всех, есть Кросби и Бедард»
39-летний форвард «Вашингтона» набрал 33 (21+12) очка в 30 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
– Кто, по вашему мнению, является лучшим хоккеистом в НХЛ?
– Коннор Макдэвид, возможно, впереди.
Александр Овечкин, даже в своем возрасте, феноменален. У него был тяжелый прошлый сезон, и все думали, даже я сам, что он стареет и замедляется. Но он избавился от проблем и полетел.
Есть Сидни Кросби, а еще эти дети – Джек Хьюз в «Нью-Джерси», Коннор Бедард в «Чикаго».
Много молодых ребят, которые приходят в команду, уже обладая хорошими навыками и природным талантом, – сказал 11-кратный обладатель Кубка Стэнли в качестве игрока, тренера и функционера Жак Лемэр.
Боумэн об Овечкине: «Настоящий снайпер, от природы. Он приближается к Гретцки быстрее ожидаемого – рекорд произойдет в октябре-ноябре 2025-го»
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