Андрей Коваленко о том, что Трамп похвалил Овечкина: «Приятно, что русских звезд ценят и любят. Нам это только в плюс»
47-й президент США, вступивший в должность 20 января, упомянул российского хоккеиста в своем выступлении на параде, состоявшемся после церемонии инаугурации на домашней арене «Кэпиталс». Трамп сказал: «Овечкин весьма хорош, не так ли?»
В воскресенье политик похвалил Овечкина, выступая на митинге перед своими сторонниками перед инаугурацией. Он тоже проходил на Capital One Arena.
«Приятно, что наших русских звезд ценят и любят. Тем более они лично знакомы, президент США принимал его в Белом доме с Кубком Стэнли в свой первый срок.
Молодец Трамп, что не забывает Александра и его вклад в развитие НХЛ и всего мирового хоккея. Нам это только в плюс», – сказал олимпийский чемпион Андрей Коваленко.
Назаров о словах Трампа про Овечкина: «Все убедились, что хоккей – спорт номер один в мире. Шоу в США закончилось, но суровые будни остались – недруги не дремлют. Победа будет за нами»
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