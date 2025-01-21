Андрей Коваленко о том, что Трамп похвалил Овечкина: «Приятно, что русских звезд ценят и любят. Нам это только в плюс»

Андрей Коваленко прокомментировал слова Дональда Трампа об Александре Овечкине.

47-й президент США, вступивший в должность 20 января, упомянул российского хоккеиста в своем выступлении на параде, состоявшемся после церемонии инаугурации на домашней арене «Кэпиталс». Трамп сказал : «Овечкин весьма хорош, не так ли?»

В воскресенье политик похвалил Овечкина , выступая на митинге перед своими сторонниками перед инаугурацией. Он тоже проходил на Capital One Arena.

«Приятно, что наших русских звезд ценят и любят. Тем более они лично знакомы, президент США принимал его в Белом доме с Кубком Стэнли в свой первый срок.

Молодец Трамп , что не забывает Александра и его вклад в развитие НХЛ и всего мирового хоккея. Нам это только в плюс», – сказал олимпийский чемпион Андрей Коваленко .

Назаров о словах Трампа про Овечкина: «Все убедились, что хоккей – спорт номер один в мире. Шоу в США закончилось, но суровые будни остались – недруги не дремлют. Победа будет за нами»