Генменеджер «Ванкувера» о возможном обмене Миллера: «Я всегда стараюсь понять, как сделать команду лучше. Не собираюсь вдаваться в подробности»
Генменеджер «Ванкувера» прокомментировал возможный обмен Джей Ти Миллера.
Ранее стало известно, что 31-летний форвард мог перейти в «Рейнджерс», но переговоры между клубами были приостановлены. В текущем сезоне Миллер набрал 31 (8+23) очко в 35 матчах.
«Я не собираюсь вдаваться в подробности и комментировать какие-либо разговоры.
С тех пор, как я пришел сюда, я всегда стараюсь выяснить, как сделать нашу команду лучше, и понять, имеет ли та или иная сделка смысл или нет», – сказал генеральный менеджер «Ванкувера» Патрик Альвин.
«Ванкувер» изучает варианты на предмет обменов Петтерссона и Джей Ти Миллера
Опубликовал: Максим Федер
Источник: ESPN
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