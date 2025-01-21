Генменеджер «Ванкувера» о возможном обмене Миллера: «Я всегда стараюсь понять, как сделать команду лучше. Не собираюсь вдаваться в подробности»

Генменеджер «Ванкувера» прокомментировал возможный обмен Джей Ти Миллера.

Ранее стало известно , что 31-летний форвард мог перейти в «Рейнджерс», но переговоры между клубами были приостановлены. В текущем сезоне Миллер набрал 31 (8+23) очко в 35 матчах.

«Я не собираюсь вдаваться в подробности и комментировать какие-либо разговоры.

С тех пор, как я пришел сюда, я всегда стараюсь выяснить, как сделать нашу команду лучше, и понять, имеет ли та или иная сделка смысл или нет», – сказал генеральный менеджер «Ванкувера » Патрик Альвин .

«Ванкувер» изучает варианты на предмет обменов Петтерссона и Джей Ти Миллера