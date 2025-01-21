«Ванкувер» мог обменять Миллера в «Рейнджерс» на Хитила, Райана Линдгрена и выбор в 1-м раунде драфта. Стороны не смогли договориться о защите пика (The Athletic)

Стали известны подробности несостоявшегося обмена Джей Ти Миллера в «Рейнджерс».

Из-за данной ситуации форвард «Ванкувера » должен был пропустить матч регулярного чемпионата с «Эдмонтоном» (3:2), но сделка сорвалась, и он вышел на лед.

По данным The Athletic, в рамках трейда «Кэнакс» получили бы форварда Филиппа Хитила, защитника Райана Линдгрена и драфт-пики, в том числе выбор в 1-м раунде.

Утверждается, что камнем преткновения в переговорах стали параметры защиты пика 1-го раунда для «Рейнджерс » (например, клубы могли договориться, что если выбор окажется в топ-10, то останется у нью-йоркцев, а к канадскому клубу перейдет пик следующего года).

Контракт 31-летнего Миллера со средней годовой зарплатой (кэпхитом) 8 млн долларов действует до конца июня 2030 года. С его статистикой можно ознакомиться здесь .

Соглашение 25-летнего Хитила с кэпхитом 4,44 млн действует до 2027 года, а 26-летний Линдгрен (4,5 млн) может выйти на рынок свободных агентов летом этого года.