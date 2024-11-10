Босер выбыл на неопределенный срок. Форвард «Ванкувера» получил удар в голову от Жанно в матче с «Лос-Анджелесом»
Брок Босер не готов играть после полученного удара в голову.
Нападающий «Ванкувера» пострадал в начале игры против «Лос-Анджелеса» (4:2) 8 ноября. За нанесение травмы 27-летнему американцу форвард Таннер Жанно дисквалифицирован на три матча.
Генменеджер Патрик Альвин заявил, что не знает, когда вернется Босер.
«Он чувствует себя не очень хорошо, но не сказал бы, что ужасно. Он выбыл на неопределенный срок. В таком случае ситуация может измениться как через неделю, так и через 24 часа. Я не знаю», – сказал Альвин.
В этом сезоне Босер провел 12 игр в НХЛ и набрал 11 (6+5) очков.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт НХЛ
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