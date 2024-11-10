Босер выбыл на неопределенный срок. Форвард «Ванкувера» получил удар в голову от Жанно в матче с «Лос-Анджелесом»

Брок Босер не готов играть после полученного удара в голову.

Нападающий «Ванкувера » пострадал в начале игры против «Лос-Анджелеса » (4:2) 8 ноября. За нанесение травмы 27-летнему американцу форвард Таннер Жанно дисквалифицирован на три матча .

Генменеджер Патрик Альвин заявил, что не знает, когда вернется Босер.

«Он чувствует себя не очень хорошо, но не сказал бы, что ужасно. Он выбыл на неопределенный срок. В таком случае ситуация может измениться как через неделю, так и через 24 часа. Я не знаю», – сказал Альвин.

В этом сезоне Босер провел 12 игр в НХЛ и набрал 11 (6+5) очков.