«Ванкувер» изучает варианты на предмет обменов Петтерссона и Джей Ти Миллера

«Ванкувер» может обменять Элиаса Петтерссона и Джей Ти Миллера.

Об этом сообщил Эллиотт Фридман .

«Кэнакс» изучают рынок применительно к обоим хоккеистам. Нужно быть ко всем вариантам развития событий.

Есть три варианта: либо ничего не произойдет, либо примут решение по одному игроку, либо сразу по обоим. Эти варианты находятся на столе. Не хочу предсказывать вероятность какого-либо конкретного сценария, но все три варианта возможны», – заявил инсайдер Эллиотт Фридман.

Контракт шведского хоккеиста с зарплатой 11,6 миллиона долларов в год рассчитан до конца сезона-2031/32. На его счету 28 (10+18) баллов в 34 матчах чемпионата НХЛ в этом сезоне.

Соглашение американского форварда с окладом 8 миллионов долларов в год истекает в конце сезона-2029/30. В этом сезоне он набрал 25 (6+19) очков в 28 матчах чемпионата НХЛ .

«Кэнакс» находятся на 8-м месте в таблице Западной конференции, имея в активе 44 очка в 38 матчах.