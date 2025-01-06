«Ванкувер» изучает варианты на предмет обменов Петтерссона и Джей Ти Миллера
Об этом сообщил Эллиотт Фридман.
«Кэнакс» изучают рынок применительно к обоим хоккеистам. Нужно быть ко всем вариантам развития событий.
Есть три варианта: либо ничего не произойдет, либо примут решение по одному игроку, либо сразу по обоим. Эти варианты находятся на столе. Не хочу предсказывать вероятность какого-либо конкретного сценария, но все три варианта возможны», – заявил инсайдер Эллиотт Фридман.
Контракт шведского хоккеиста с зарплатой 11,6 миллиона долларов в год рассчитан до конца сезона-2031/32. На его счету 28 (10+18) баллов в 34 матчах чемпионата НХЛ в этом сезоне.
Соглашение американского форварда с окладом 8 миллионов долларов в год истекает в конце сезона-2029/30. В этом сезоне он набрал 25 (6+19) очков в 28 матчах чемпионата НХЛ.
«Кэнакс» находятся на 8-м месте в таблице Западной конференции, имея в активе 44 очка в 38 матчах.
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