Форвард «Ванкувера» Миллер взял бессрочный отпуск по личным причинам

Нападающий «Ванкувера» Джей Ти Миллер взял бессрочный отпуск по личным причинам.

«Сейчас наша единственная цель – убедиться, что Джей Ти знает, что вся организация готова поддержать его.

Из уважения к Джей Ти, мы пока воздержимся от дальнейших комментариев”, – сказал генеральный менеджер клуба Патрик Альвин.

В нынешнем сезоне Джей Ти Миллер провел 17 матчей и набрал 16 (6+10) очков. Он делит первое место в списке лучших снайперов клуба с Броком Босером, Элиасом Петтерссоном и Пьюсом Сутером.