Форвард «Ванкувера» Миллер взял бессрочный отпуск по личным причинам
Нападающий «Ванкувера» Джей Ти Миллер взял бессрочный отпуск по личным причинам.
«Сейчас наша единственная цель – убедиться, что Джей Ти знает, что вся организация готова поддержать его.
Из уважения к Джей Ти, мы пока воздержимся от дальнейших комментариев”, – сказал генеральный менеджер клуба Патрик Альвин.
В нынешнем сезоне Джей Ти Миллер провел 17 матчей и набрал 16 (6+10) очков. Он делит первое место в списке лучших снайперов клуба с Броком Босером, Элиасом Петтерссоном и Пьюсом Сутером.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости