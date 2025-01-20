Глушаков о том, что Трамп похвалил Овечкина: «Он любит хоккей, болеет за «Вашингтон», наверное. Саша заслуживает, он великий игрок. Российский хоккей всегда был на высшем уровне»
Избранный президент США назвал российского капитана «Вашингтона» «великим хоккеистом» в своем выступлении на митинге, проходившем на домашней арене «Кэпиталс».
Овечкин забросил 874 шайбы в 1456 играх в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. Он занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая только Гретцки (894 в 1487).
– Почему Трамп назвал именно Овечкина?
– Наверное, он любит хоккей, любит команду «Вашингтон». У него Белый Дом там рядом, так что болеет, наверное, за команду. И Саша заслуживает, потому что он великий хоккеист. Ему осталось чуть-чуть до рекорда.
– Говорит ли это о какой-то симпатии к российскому хоккею?
– Конечно. У нас ряд ведущих звезд хоккея в свое время играл в Америке. Я думаю, что российский хоккей всегда был на высшем уровне, – сказал 37-летний бывший полузащитник «Химок», а ныне игрок ростовского СКА в Winline Медиалиге.
Денис Глушаков: «Моя футбольная карьера близится к завершению. Надеюсь, встану на коньки и поиграю в хоккей»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий