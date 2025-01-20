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  • Глушаков о том, что Трамп похвалил Овечкина: «Он любит хоккей, болеет за «Вашингтон», наверное. Саша заслуживает, он великий игрок. Российский хоккей всегда был на высшем уровне»
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Глушаков о том, что Трамп похвалил Овечкина: «Он любит хоккей, болеет за «Вашингтон», наверное. Саша заслуживает, он великий игрок. Российский хоккей всегда был на высшем уровне»

Денис Глушаков отреагировал на слова Дональда Трампа об Александре Овечкине.

Избранный президент США назвал российского капитана «Вашингтона» «великим хоккеистом» в своем выступлении на митинге, проходившем на домашней арене «Кэпиталс».

Овечкин забросил 874 шайбы в 1456 играх в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. Он занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая только Гретцки (894 в 1487). 

– Почему Трамп назвал именно Овечкина?

– Наверное, он любит хоккей, любит команду «Вашингтон». У него Белый Дом там рядом, так что болеет, наверное, за команду. И Саша заслуживает, потому что он великий хоккеист. Ему осталось чуть-чуть до рекорда.

– Говорит ли это о какой-то симпатии к российскому хоккею?

– Конечно. У нас ряд ведущих звезд хоккея в свое время играл в Америке. Я думаю, что российский хоккей всегда был на высшем уровне, – сказал 37-летний бывший полузащитник «Химок», а ныне игрок ростовского СКА в Winline Медиалиге.

Денис Глушаков: «Моя футбольная карьера близится к завершению. Надеюсь, встану на коньки и поиграю в хоккей»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
logoВашингтон
logoДональд Трамп
logoАлександр Овечкин
Политика
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