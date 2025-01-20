Фетисов о словах Трампа про Овечкина: «Приятно, что он следит за успехами наших хоккеистов. Надеюсь, наш спорт вернется с флагом и гимном еще до конца его президентского срока»
Вячеслав Фетисов отреагировал на слова Дональда Трампа об Александре Овечкине.
Избранный президент США назвал российского капитана «Вашингтона» «великим хоккеистом» в своем выступлении на митинге, проходившем на домашней арене «Кэпиталс».
«Приятно, что Трамп следит за успехами наших хоккеистов, особенно Саши Овечкина. Надеюсь, весь наш спорт вернется с флагом и гимном на международную арену еще до конца его президентского срока», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Аргументы и Факты»
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