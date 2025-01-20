Губерниев о словах Трампа про Овечкина: «Здорово, что президент США – поклонник величайшего из игроков в истории мирового хоккея»
Избранный президент США назвал российского капитана «Вашингтона» «великим хоккеистом» в своем выступлении на митинге, проходившем на домашней арене «Кэпиталс».
– В чем Трамп не прав? Очень здорово, что президент США – поклонник Овечкина. Как и мы все. Александр – величайший из игроков в истории мирового хоккея. Но давайте скажем честно, что Трамп здесь не открыл Америку.
– Как думаете, Трамп может поспособствовать возвращению российских хоккеистов на международную арену?
– Это теперь надо спрашивать у Александра Овечкина. Когда у него есть такой поклонник, может быть, он сам поспособствует этому.
На инагурацию Трампа, насколько я понимаю, он не попадает, но, может быть, Овечкин как‑то проявит себя после заявления Трампа. Посмотрим, что сделает Александр после такого паса от Трампа, – сказал комментатор «Матч ТВ».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий