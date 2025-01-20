Губерниев о словах Трампа про Овечкина: «Здорово, что президент США – поклонник величайшего из игроков в истории мирового хоккея»

Дмитрий Губерниев отреагировал на слова Дональда Трампа об Александре Овечкине.

Избранный президент США назвал российского капитана «Вашингтона » «великим хоккеистом» в своем выступлении на митинге, проходившем на домашней арене «Кэпиталс».

– В чем Трамп не прав? Очень здорово, что президент США – поклонник Овечкина. Как и мы все. Александр – величайший из игроков в истории мирового хоккея. Но давайте скажем честно, что Трамп здесь не открыл Америку.

– Как думаете, Трамп может поспособствовать возвращению российских хоккеистов на международную арену?

– Это теперь надо спрашивать у Александра Овечкина . Когда у него есть такой поклонник, может быть, он сам поспособствует этому.

На инагурацию Трампа, насколько я понимаю, он не попадает, но, может быть, Овечкин как‑то проявит себя после заявления Трампа. Посмотрим, что сделает Александр после такого паса от Трампа, – сказал комментатор «Матч ТВ ».