Денис Глушаков: «Моя футбольная карьера близится к завершению. Надеюсь, встану на коньки и поиграю в хоккей»

Денис Глушаков заявил, что не прочь начать хоккейную карьеру.

— Хоккей — это живая игра на встречных курсах. Матчи захватывающие, и свой кайф в хоккее есть. Живее ли футбола? Ну, там непредсказуемая игра. Интенсивность другая. В футболе тяжело за минуту гол забить: пока добежишь до ворот, пока взломаешь оборону.

А в хоккее за 20-30 секунд игра может перевернуться. Могут быстро забить в одну и в другую сторону. Площадка маленькая, быстрота мышления, единоборства, и на драки интересно посмотреть иногда. Сейчас моя футбольная карьера близится к завершению, и, надеюсь, встану на коньки и сам поиграю в хоккей.

— Хотите начать карьеру хоккеиста и тоже стать Великой восьмеркой?

— Почему нет? Но мне далеко до уровня Овечкина. Буду искать себя в другом хоккее, — сказал 37-летний бывший полузащитник «Химок», а ныне игрок ростовского СКА в Медиалиге.