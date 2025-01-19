Разин согласен со словами Буше о ролях в команде: «Есть нюансы. Ты должен обладать авторитетом у игроков, и твои взгляды должно поддерживать руководство»

Андрей Разин согласен с Ги Буше по вопросу распределения ролей в команде.

Ранее главный тренер «Авангарда» заявил : «Для меня имя, статус, зарплата не имеют значения – все наравне. Если шайба у тебя – идешь в нападение. Если шайбы нет – идешь в оборону. У кого идет – тот и получает игровое время»

«Целиком и полностью согласен с коллегой! 👍👏

Есть нюансы: 1. Ты должен обладать большим авторитетом у игроков. 2. Твои взгляды должно поддерживать руководство», – написал главный тренер «Металлурга» в своем телеграм-канале.