«Металлург» проиграл второй матч подряд – 2:3 «Амуру» по буллитам. Джарасик отбил 48 из 50 бросков
«Металлург» проиграл второй подряд матч в КХЛ.
Команда тренера Андрея Разина уступила «Амуру» (2:3 Б) по буллитам в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Уральский клуб перебросал соперника со счетом 50:32. Голкипер дальневосточников Мэтт Джарасик отразил 48 бросков.
В прошлом матче «Металлург» проиграл «Адмиралу» (2:4). Команда находится на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 59 баллов в 47 матчах.
«Амур» одержал вторую победу подряд, набрав 27 очков в 47 матчах и занимает 11-ю позицию в конференции.
Опубликовал: Никита Надёжин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем