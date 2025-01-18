«Металлург» проиграл второй матч подряд – 2:3 «Амуру» по буллитам. Джарасик отбил 48 из 50 бросков

«Металлург» проиграл второй подряд матч в КХЛ.

Команда тренера Андрея Разина уступила «Амуру » (2:3 Б) по буллитам в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Уральский клуб перебросал соперника со счетом 50:32. Голкипер дальневосточников Мэтт Джарасик отразил 48 бросков.

В прошлом матче «Металлург» проиграл «Адмиралу» (2:4). Команда находится на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 59 баллов в 47 матчах.

«Амур» одержал вторую победу подряд, набрав 27 очков в 47 матчах и занимает 11-ю позицию в конференции.