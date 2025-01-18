«Имеем преимущество, но вместо 4 очков увозим всего одно – свое». Разин о поражении «Металлурга» от «Амура»

Андрей Разин прокомментировал поражение от «Амура».

«Металлург» уступил со счетом 2:3 по буллитам в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

«Комментировать нечего. Вратарь «Амура » – молодец. Нашим нападающим надо немножко отбросить ненужные мысли.

Когда столько моментов не реализовываются и всего два гола – это ни в какие ворота не лезет.

Вторую игру имеем полное преимущество, но вместо четырех очков увозим всего одно – свое», – сказал главный тренер «Металлурга » Андрей Разин .

«Металлург» проиграл второй матч подряд – 2:3 «Амуру» по буллитам. Джарасик отбил 48 из 50 бросков