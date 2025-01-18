«Имеем преимущество, но вместо 4 очков увозим всего одно – свое». Разин о поражении «Металлурга» от «Амура»
Андрей Разин прокомментировал поражение от «Амура».
«Металлург» уступил со счетом 2:3 по буллитам в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
«Комментировать нечего. Вратарь «Амура» – молодец. Нашим нападающим надо немножко отбросить ненужные мысли.
Когда столько моментов не реализовываются и всего два гола – это ни в какие ворота не лезет.
Вторую игру имеем полное преимущество, но вместо четырех очков увозим всего одно – свое», – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.
«Металлург» проиграл второй матч подряд – 2:3 «Амуру» по буллитам. Джарасик отбил 48 из 50 бросков
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем