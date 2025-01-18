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  • Ги Буше: «Для меня имя, статус, зарплата не имеют значения – все наравне. Если шайба у тебя – идешь в нападение. Если шайбы нет – идешь в оборону. У кого идет – тот и получает игровое время»
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Ги Буше: «Для меня имя, статус, зарплата не имеют значения – все наравне. Если шайба у тебя – идешь в нападение. Если шайбы нет – идешь в оборону. У кого идет – тот и получает игровое время»

Ги Буше поделился размышлениями относительно ролей в звеньях «Авангарда».

– В теории хоккея современного хоккея есть топ-6, есть боттом-6 – то есть две атакующих тройки, две сдерживающих. Не кажется ли вам, что, особенно с возвращением Ткачева, можно попробовать делать топ-9, то есть три атакующих звена и одно сдерживающее? Такое ощущение, что к этому «Авангард» и идет, судя по характеру игры.

– В моих командах в принципе никогда нет такого разделения на топ-6 или топ-9. Каких бы звезд я не тренировал и в какой бы команде ни работал, в первую очередь я ориентирован на команду и на игроков, которые в ней.

Для меня не важны ни статусы, ни имена, ни размер контрактов – это абсолютно не важно. Главное – это понять, какова роль у этого игрока, найти эту роль для того, чтобы помочь ребятам, каждому из них, чувствовать себя важной частью команды, потому что каждый игрок – это важная составляющая коллектива.

Скажем, Игорь Мартынов здорово себя показывал, поэтому он играл с разными партнерами, получал больше игрового времени. Якупов здорово себя показывал – также получал больше игрового времени.

Думаю, что вы заметили, что я достаточно часто тасую звенья: да, есть стартовый состав, но это для СМИ, для того, чтобы можно было что-то обсудить про матч. По прошествии пять минут встречи, если я вижу, что все идет хорошо вот с такими сочетаниями, то это прекрасно.

Но если вижу, что что-то не ладится, то никаких проблем не вижу в том, чтобы просто перетасовать и что-то изменить. И это, я считаю, нормально, потому что у кого-то идет – тот получает больше игрового времени. Если что-то не ладится – соответственно, он будет меньше игрового времени получать.

Ни один игрок не должен как-то выделяться. Я никогда не буду выделять одного игрока из всего коллектива. Возьмем, скажем, Рида Буше: он действительно здорово играет и забивает голы. Но если, скажем, он будет где-то недорабатывать в других моментах, то просто не будет получать игровое время. Сейчас он работает здорово, забивает голы и получает игровое время.

Для меня, повторюсь, имя, статус, зарплата абсолютно никакого значения не имеют, и все должны быть наравне. Если шайба у тебя – ты идешь в нападение. Если шайбы у тебя нет – ты идешь в оборону, и это касается абсолютно всех игроков команды.

Понятно, что есть более габаритные ребята, есть ребята, у которых длиннее клюшка, но это не имеет значения. Все равны и правила едины для всех, – сказал главный тренер «Авангарда» Ги Буше.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Авангарда»
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logoРид Буше
logoИгорь Мартынов
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logoНаиль Якупов
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