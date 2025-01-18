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Максим Комтуа: «Российское пиво не пробовал. Я не из тех, кто любит этот напиток. Вино пил, очень хорошее качество и вкус»

Максим Комтуа высказался о качестве российского вина.

«Я не пробовал российское пиво. Я не из тех, кто любит этот напиток. Мне не нравится вкус.

Я пил российское вино. Очень хорошее качество и вкус. Пробовал разное, и мне понравилось», – сказал канадский нападающий «Динамо» Максим Комтуа.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
logoМаксим Комтуа
алкоголь и спорт
logoКХЛ
logoДинамо Москва
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