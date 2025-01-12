Максим Комтуа: «В Северной Америке такого нет, когда трибуны скандируют твое имя. У нас отличная связь с болельщиками «Динамо»

Максим Комтуа высоко отозвался о болельщиках «Динамо».

Канадский форвард московского клуба отреагировал на то, что болельщики бело-голубых выкрикивали его имя во время матча против СКА (5:4).

«Знаете, в Северной Америке такого нет, когда трибуны скандируют твое имя. У нас отличная связь с болельщиками «Динамо». Приятно ощущать такую поддержку. Каждый матч полные трибуны, я люблю это. Они с нами везде, где бы мы не играли. Высоко ценю, что они следуют за нами по всем городам.

Это все, что нам нужно — слышать их песни и чувствовать энергетику. Мы хотим, чтобы они были счастливы и гордились нами. Каждый матч мы стараемся делать их счастливыми», — сказал Комтуа.

26-летний канадец перешел в «Динамо» летом 2024-го. В этом сезоне он провел за «Динамо» 38 матчей, в которых набрал 31 (12+19) очко.