Зубов о 0:2 с «Динамо»: «Сочи» не забил, хотя моментов создал предостаточно. Эпизод в концовке все перечеркнул»
Сергей Зубов оценил поражение «Сочи» от московского «Динамо» (0:2).
– По содержанию выдался хороший матч. Имели возможность вчера хорошо подготовиться и будем продолжать готовиться в том же ключе. Да, не забили, хотя моментов создали предостаточно. Вратарь соперника здорово сегодня сыграл, нас голкипер тоже держал в игре. В концовке нашелся эпизод, который перечеркнул все. Обидно, был шанс действительно зацепиться за игру.
– Команда классно играет на равных против московского «Динамо», но что произошло в том эпизоде? Вся лига знает, кто такой Максим Комтуа, как он играет, как умеет провоцировать. Как такое случилось?
– Этот вопрос уместно задать участникам этого инцидента, там будет больше информации. Команда проиграла, вот так это смотрится, – сказал тренер «Сочи».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Сочи»
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